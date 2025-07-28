Ankara Kulübü Derneği YKÜ/Gölbaşı Belediyesi'nde Arkeolog Akkız Dilan Gündoğan ile Hukukçu Murteza Berk Akdaş'ın Göksum Wedding House’de gerçekleşen ve Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın da hazır bulunduğu düğün törenine Gündoğan ve Akdaş ailelerinin dost ve akrabaları, genç çiftin arkadaşları ve sevenleri ile Gölbaşı Belediyesi'nden ve yöneticisinden üyesine, Seymeninden Bacıerenine Ankara Kulübü camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, muhteşem bir düğün ile evliler kervanına katılan genç çifti tebrik etti.

Özaslan, “Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulunda birlikte görev yaptığımız yol arkadaşımız; değerli Dilan’ın en özel, en anlamlı gününde yanında olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Her iki kardeşime yeni hayatlarında sağlık ve huzur, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.” dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da genç çifti kutlayarak, Gündoğan ve Akdaş ailelerini tebrik etti, mutluluklar diledi.

Davetliler tarafından büyük beğeni ile izlenen ve genç çiftin de son oyunda eşlik ettiği Ankara Kulübü Derneği Seymen ekibinin gösterisi, düğüne farklı bir renk kattı.

Düğün pastasının kesilmesi, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren danslar ve oyun havaları, özel günü unutulmaz kıldı. Genç çift, çalınan müzik eşliğinde düğüne katılan davetlilerle birlikte doyasıya eğlendi. Gecenin sonunda ise genç çift hatıra fotoğrafı çektirdiği davetlilere katılımlarından ve en mutlu günlerinde yanlarında olmalarından dolayı tek tek teşekkür etti.