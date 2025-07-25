Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak kent genelinde 27 Temmuz Pazar gününden itibaren etkili olacak sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7 ila 12 derece üzerine çıkarak 40°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklıkların 30 Temmuz Çarşamba gününe kadar süreceği, 31 Temmuz Perşembe gününden itibaren ise azalmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Kronik Rahatsızlığı Olanlar Evde Kalsın!

Valilik açıklamasında, kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları, açık alanlardan uzak durmaları ve tedbirli olmaları istendi.

Uyarının sonunda ise kamuoyunun dikkatli olması gerektiği vurgulanarak, vatandaşlara resmi kanallardan yapılacak duyuruların takip edilmesi çağrısı yapıldı.