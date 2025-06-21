Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan ailelerin çocuklarına yönelik bu yaz tatilinde ücretsiz “Yaz Okulu” programı başlatıyor. Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde düzenlenecek program, 6-16 yaş aralığındaki çocuklara açık olacak.

7 Spor Branşı, Satranç ve İngilizce Dersleri

ABB’nin Yaz Okulu kapsamında çocuklar, fitness, yüzme, dart, masa tenisi, jimnastik, taekwondo ve güreş olmak üzere toplam 7 farklı spor branşında eğitim alabilecek. Program bu yıl ilk kez İngilizce ve satranç derslerini de içerecek.

Velilere, çocuklarını kurslara getirip götürürken ücretsiz rehberlik hizmeti de sunulacak. Yaz okulu Temmuz ve Ağustos aylarında haftada üç gün düzenlenecek. Katılım için başvurular sporvakti.ankara.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Hedef: Sosyal Gelişim ve Fiziksel Aktivite

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, yaz okulu programının çocukların ekran bağımlılığıyla mücadele etmesini, fiziksel aktivitelerini artırmasını ve sosyal becerilerini geliştirmesini amaçladığını belirtti. Velilere yönelik psikolojik danışmanlık desteği de sunulacağı bildirildi.