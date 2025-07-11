Başsavcıvekillerinin Görev Dağılımı

  • Halil Maçkaya: Uzlaştırma Bürosu, Zaman Aşımı Bürosu ve sporda şiddet soruşturmaları

  • Melih Aladağ: İdari İşler Bürosu ve Arşiv Bürosu

  • Muharrem Songür: Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar ve Talimat Bürosu

  • Eşref Çağdaş Bal: Basın Suçları ve Asliye Ceza Mahkemeleri Duruşma Savcıları Bürosu

  • Önder Kemal Sekücü: Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu

  • Halil Demir: Kanun Yolları, Esas ve Karar Büroları, Vergi Suçları ve Fikri Sinai Haklar Soruşturma Büroları

  • Pınar Akdoğan: Çocuk Suçları ve Seri Muhakeme Bürosu

  • Erdoğan Güleç: Memur Suçları, İcra ve İflas Daireleri ve Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Kalemi

  • Kasım Tüten: Müracat, Kayıt ve Nöbet İşlemleri ile Savcılık Ön Büro

  • Vural Balcı: Ceza İnfaz Kurumları

  • Tuncay Bozdoğan: Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması

  • Mehmet Beşir Güven: Bilişim Suçları

  • Özgür Kamışlık: Seri Muhakeme Usulü, Adli Sicil ve İstatistik Bürosu

  • Abdurrahim Alan: Uluslararası Adli İş Birliği, Bakanlık ve HSK Muhabere Büroları ile İdari Yaptırım

  • Hamza Yokuş: Askeri Suçlar ile Avukat ve Noter Suçları

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  • Şenol Taşkale: Parlamenter Bürosu

  • Mustafa Birgün Şenel: Bilgi Edinme ve HSK Soruşturma Büroları

  • Murat Özcan: Staj ve Eğitim Bürosu, Adli Emanet Müdürlüğü ve Genel Soruşturma Bürosu

  • Veysel Kaçmaz: Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Savcıları, Medya İletişim ve Terör Ön Büro

  • Mehmet Işık: Gizli Tanık Bürosu, Teknik Büro ve Terör Suçları

Yeni görev dağılımıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, etkin ve hızlı soruşturma süreçleri yürüterek adalet hizmetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA