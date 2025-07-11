Başsavcıvekillerinin Görev Dağılımı
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Halil Maçkaya: Uzlaştırma Bürosu, Zaman Aşımı Bürosu ve sporda şiddet soruşturmaları
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Melih Aladağ: İdari İşler Bürosu ve Arşiv Bürosu
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Muharrem Songür: Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar ve Talimat Bürosu
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Eşref Çağdaş Bal: Basın Suçları ve Asliye Ceza Mahkemeleri Duruşma Savcıları Bürosu
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Önder Kemal Sekücü: Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu
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Halil Demir: Kanun Yolları, Esas ve Karar Büroları, Vergi Suçları ve Fikri Sinai Haklar Soruşturma Büroları
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Pınar Akdoğan: Çocuk Suçları ve Seri Muhakeme Bürosu
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Erdoğan Güleç: Memur Suçları, İcra ve İflas Daireleri ve Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Kalemi
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Kasım Tüten: Müracat, Kayıt ve Nöbet İşlemleri ile Savcılık Ön Büro
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Vural Balcı: Ceza İnfaz Kurumları
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Tuncay Bozdoğan: Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması
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Mehmet Beşir Güven: Bilişim Suçları
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Özgür Kamışlık: Seri Muhakeme Usulü, Adli Sicil ve İstatistik Bürosu
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Abdurrahim Alan: Uluslararası Adli İş Birliği, Bakanlık ve HSK Muhabere Büroları ile İdari Yaptırım
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Hamza Yokuş: Askeri Suçlar ile Avukat ve Noter Suçları
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Şenol Taşkale: Parlamenter Bürosu
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Mustafa Birgün Şenel: Bilgi Edinme ve HSK Soruşturma Büroları
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Murat Özcan: Staj ve Eğitim Bürosu, Adli Emanet Müdürlüğü ve Genel Soruşturma Bürosu
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Veysel Kaçmaz: Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Savcıları, Medya İletişim ve Terör Ön Büro
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Mehmet Işık: Gizli Tanık Bürosu, Teknik Büro ve Terör Suçları
Yeni görev dağılımıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, etkin ve hızlı soruşturma süreçleri yürüterek adalet hizmetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.