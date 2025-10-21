Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, zengin tarihi dokusu ve kültürüyle birçok medeniyetin izlerini taşıyan Mardin’de ilk kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali, 4’üncü gününde de farklı etkinlik ve konserlerle sürüyor. 26 Ekim’e kadar sürecek festivalde, 30 farklı noktada yaklaşık 370 etkinlik planlanıyor. Festivale Mardinlilerin yanı sıra özellikle kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

‘MARDİN HARİKA BİR ŞEHİR’

Manisa’dan gelen akademisyen Mehmet Masum Ocak, kentin tarihi dokusunu çok beğendiğini ifade ederek, “Mardin, gerçekten çok güzel ve harika bir şehir, farklı bir mimarisi var. Mardin’i görmeye ve gezmeye geldim. Gelmişken Foto Maraton Yarışması’na katılacağım. İnşallah tarihi Mardin’i objektifime yansıtmaya çalışacağım. Çok güzel etkinlikler var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bingöl’den gelen Semanur Çakar ise tarihi kente hayran kaldığını belirterek, “Çok heyecanlıyım, kadim şehri geziyorum. Gezerken de Mardin Kültür Yolu Festivali’ne katılmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

‘SOKAKLAR ŞUAN DOLU, HER YER CIVIL CIVIL’

Turizm işletmecisi Ramazan Çakmak da festivale ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, “Mardin Kültür Yolu Festivali, şehrimiz için çok güzel oldu. Mardinliler ve dışarıda gelen misafirlerimiz, festivale denk geldikleri için çok şanslı olduklarını ifade ediyorlar. Sokaklar şuan dolu, her yer cıvıl cıvıl. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Misafirlerimiz şu an çok mutlular, bizler de çok mutluyuz” dedi.

‘FESTİVAL MARDİN’E ÇOK YAKIŞMIŞ’

İstanbul’dan gelerek Kasımiye Medresesi’nde ‘Kuralsız Bağlantılar’ adlı resim sergisini gezen Fatma Bektaş, “Medeniyetler şehri Mardin’i gezerken, Kasımiye Medresesi’nde Kültür Yolu Festivali kapsamında kurulan sergiyi gezme fırsatım oldu. Sergideki eserler çok güzel ve medreseye de çok yakışmış. Mardin’e çok yakışmış. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Resim sanatçısı Türkan Resuloğlu ise şöyle konuştu:

"Katılım çok yoğun ve çok güzel. Sanatseverlerin burayı gezmesi ve sergimize ilgi göstermesi çok iyi. Kasımiye Medresesi'nde çok fazla turist var. Bizler de sanatımızı onlara tanıtmış oluyoruz. Çok keyifli geçiyor."