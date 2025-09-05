Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden metruk yapılarla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Belediye ekipleri, hem vatandaşların hem de mahalle muhtarlarının bildirdiği ihbarlar doğrultusunda metruk yapıları tespit ederek yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, metruk yapıların kötü görüntü oluşturmasının yanı sıra güvenlik riski taşıdığına dikkat çekilerek, bu alanların daha güvenli ve yaşanabilir hale getirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Vatandaşlar, metruk yapılarla ilgili ihbarlarını 444 3919 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi’ne veya 0552 444 3919 numaralı WhatsApp hattına ileterek sürece katkıda bulunabiliyor.

Altındağ Belediyesi, metruk yapıların yıkımı sonrası ortaya çıkan alanları daha estetik ve işlevsel hale getirerek ilçede yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.