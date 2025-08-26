Ankara'nın Altındağ ilçesinde çevre temizliği konusunda duyarlılık çağrısı yapıldı. Altındağ Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla, özellikle Yıldıztepe Mahallesi'nde bazı vatandaşların çöp toplama alanları dışında, duvar diplerine, boş arsalara ve apartman boşluklarına çöp attığına dikkat çekti.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Kıymetli Altındağlılar; çöplerimizi yalnızca çöp atmak için belirlenen alanlara atalım. Duvar dipleri, boş arsalar, apartman boşlukları çöp atma yeri değildir. Burası Yıldıztepe mahallemizde bulunan 2 binanın arası... Biz yine temizledik, yine sizlere emanet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Temizlik ekiplerinin düzenli olarak bölgeyi temizlediği, ancak vatandaşların bu konuda daha dikkatli ve sorumlu olması gerektiği vurgulandı. Belediyenin paylaşımı, “En iyi temizlik hiç kirletmemektir” mesajıyla son buldu.

Altındağ Belediyesi, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlarken, vatandaşlardan da kurallara uymalarını ve yaşanabilir bir çevre için iş birliği içinde olmalarını istedi.