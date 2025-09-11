Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, yeni dönem kurs kayıtlarını başlattı. Anadolu’nun farklı yörelerine ait halk danslarını sahnede sergileyerek izleyenlere görsel bir şölen sunan topluluk, yeni yetenekleri bünyesine katmaya hazırlanıyor. Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, halk oyunlarına ilgi duyan tüm vatandaşları başvuru yapmaya davet ederek, “Altındağ’da her yaştan vatandaşımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmak için çalışıyoruz. Halk danslarının coşkusunu sahneye taşımak isteyen herkesi topluluğumuza katılmaya çağırıyorum” dedi.

Altındağ Kültür ve Sanatın Merkezi Olmaya Devam Edecek

Başkan Tiryaki, halk oyunlarının kültürümüzdeki önemine değinerek, “Yaşadığımız coğrafya, zengin bir kültürel mirasa sahip ve her yöremizin kendine özgü halk dansları bulunuyor. Bu mirası yaşatmak ve nesilden nesile aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altındağ, kültür ve sanatın merkezi olmayı devam ettirecek” ifadelerini kullandı.