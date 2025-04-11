Ankara’da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, şehir genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Belediyeler, olumsuz hava koşullarına karşı yoğun bir mücadele verirken, yolların buzlanmaya karşı tuzlanması ve diğer önlemler hızla hayata geçiriliyor.

Altındağ Belediyesi de kar yağışına karşı gece gündüz demeden çalışmalara devam ediyor. Belediye ekipleri, özellikle ana arterlerdeki kar birikintilerini temizlerken, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için çeşitli önlemler alıyor. Karla mücadele kapsamında, tuzlama çalışmaları yapılarak, buzlanmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Bize ulaşın!"

Öte yandan Altındağ Belediyesi çalışmalara aralıksız devam ederken, olası bir durumda vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi. Her hangi bir durumda Altındağ Belediyesini 444 3919 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi ve 0552 444 3919 numaralı WhatsApp ihbar hattından ya da sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Altındağ’ın her yerinde, görev başındayız 👷🏻‍♂️🚚❄️



Buzlanmayı ve olası trafik kazalarını önlemek için durmaksızın çalışıyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren yüksek rakımlı mahallelerin ve köylerin yollarını ulaşıma elverişli hale getiren ekiplerimiz, canla başla çalışıyor.… pic.twitter.com/wVm4CRg1Gg — Altındağ Belediyesi (@altindagbel) April 11, 2025