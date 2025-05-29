Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki panele, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, eski CHP genel başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen, Ecevit Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, bazı milletvekilleri, DSP ve SHP'de siyaset yapmış isimler, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan panelde, Bülent Ecevit'in hayatını anlatan video gösterimi sunuldu.

Panelin açılışında konuşan Emrehan Halıcı, Ecevit'in çok yönlü kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Ecevit bir devlet adamı, şair, yazar ve çevirmen, dürüst, alçakgönüllü, hoşgörülü aynı zamanda ilkeli, kararlı ve cesur bir liderdi." dedi.

Halıcı, Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in hayattayken tamamlamaya çalıştığı "Bülent ve Ben" adlı kitabın, Ecevit'in doğumunun 100. yıl dönümünde yayımlandığını duyurdu.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de Ecevit'in sadece siyasi kimliğiyle değil, insani yönüyle de iz bırakan bir lider olduğunu söyledi.

Panelde, konuşmacılar, Ecevit'in Türkiye siyasetine kattığı değerler ile çok yönlü kişiliğini anlattı.