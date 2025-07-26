Ali Koç, kulüp içinde başlatılan seçim çağrısına yönelik imza süreciyle ilgili şunları söyledi:

“Toplanan imza ne tüzüğe ne de kanunun hükmüne yeterlidir. Ancak camiamıza kulak verdik. İmza sürecinden bağımsız seçim kararı aldık. Eylül ayında seçim yapacağımızı daha önce de açıkladık.”

Koç, seçim kararı aldıktan sonra başlatılan imza toplama sürecinin ardından sürecin istismar edildiğini ve bazı imzaların sahte olduğunu dile getirerek sert eleştirilerde bulundu:

“Bugün görüyoruz ki bu sürece sahte imzalar, izinsiz kullanılan kimlikler dahil edilmiş. Bu irade beyanı değil, açık bir manipülasyondur. Bu kulübün şanlı ismini sahtecilikle bir araya getirenler, Fenerbahçe’de söz sahibi olmamalı.”

“Sporun Her Alanında Başarı Kazandık, EuroLeague’de Tarih Yazdık”

Fenerbahçe’nin sportif başarılarını da vurgulayan Ali Koç, basketbol branşında kazanılan EuroLeague şampiyonluğuna dikkat çekti:

“Hem kadın hem erkeklerde EuroLeague şampiyonu olan tek kulüp biziz. Derya Yaniyer ve teknik ekibimizi kutluyorum. Bu başarı Fenerbahçe’nin neden Türkiye'nin en büyük spor kulübü olduğunu bir kez daha gösterdi.”

Koç, ayrıca altyapı projeleri ve spor tesislerinde yapılan modernizasyon çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Ataşehir projesinin imza aşamasına geldiğini, futbol akademisinin ise profesyonel takımla aynı alanda faaliyete geçeceğini belirtti.

“Adidas ve Chobani ile Rekor Sponsorluklar Yaptık”

Kulübün ekonomik büyümesine de dikkat çeken Başkan Koç, uluslararası markalarla imzalanan sponsorluk anlaşmalarına değindi:

“Adidas ile şimdiye kadarki en büyük bütçeli anlaşmayı yaptık. Stat sponsorluğunda ise Chobani ile tarihi bir işbirliğine imza attık. Bu anlaşmanın yıllık 1 milyon Euro’luk kısmı sosyal sorumluluk projelerine ayrılacak. Global marka olma yolunda çok büyük bir adım attık.”

Koç, ayrıca sponsorlara yönelik sosyal medya üzerinden yapılan karalama kampanyalarına karşı camiayı birlik olmaya çağırdı.

“Futbolda Yeni Bir Aura Var, Güçlü Bir Ruh Oluşturuyoruz”

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın yeni sezon hazırlıkları ve transfer politikası hakkında da açıklamalarda bulunan Ali Koç:

“Bu sene çok farklı bir Fenerbahçe izleyeceksiniz. Transferlerde karakter, takım ruhu ve ekonomik gerçeklik ön planda. Portekiz kampı eleştirildi ama aile ruhu yakaladık. Teknik ekip çok iyi çalışıyor. Bu sezon takımımızda farklı bir aura var.”

Koç, futbolda yaşanan başarısızlıkların kulübün diğer başarılarını gölgelememesi gerektiğini vurgularken, sosyal medyada yapılan bilinçli yıpratma çalışmalarına da dikkat çekti:

“Bu mücadele taraftarımızla değil, itibar suikastı yapanlarla. Kulübümüzü zayıflatmak isteyenler sosyal medyada sistematik şekilde yalan haber yayıyor. Tehlikenin farkında olmalıyız.”

“Fenerbahçe Kara Borsayla Anılsaydı Ne Olurdu?”

Konuşmasında diğer kulüplerin tartışmalı sponsorluk ilişkilerine değinmeden, Fenerbahçe’ye yönelik haksız eleştirileri hedef gösteren Koç, şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe’nin adı kara borsa, bahis veya terör örgütü iltisatlı sponsorlarla anılsaydı ne olurdu? Ama bize karşı böyle bir algı oluşturulmak isteniyor. Bu kulübü kimsenin bölmesine izin vermeyeceğiz.”

“Demokratik Hakka Saygımız Sonsuz, Ama Sahtekarlıkla Değil”

Son olarak imza kampanyası ve seçim sürecine yeniden dönen Koç, sürecin kötü niyetli kişilerin eline geçtiğini vurguladı:

“Demokratik hakkını kullananlara saygım sonsuz. Ancak sahte imzalarla kulübü manipüle etmeye çalışanlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Fenerbahçe bu oyunlara gelmeyecek.”