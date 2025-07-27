Bursa Valiliği, yangına ilişkin yaptığı açıklamada Gürsu’daki Karahıdır ve İğdir mahallelerinin güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti. Açıklamada, “Karahıdır Mahallesi, yangın yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alınmıştır. İğdir Mahallesi de boşaltılmış olup ekipler yangının mahalleye sıçramasını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Avdancık Mahallesi’nde tahkimat sağlandı, müdahale ekipleri aktif şekilde görev yapıyor” ifadeleri kullanıldı.

Gürsu ilçemizin kırsal Karahıdır Mahallesi güvenli şekilde tahliye edilmiş, yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alınmıştır.



İğdir Mahallesi de güvenli şekilde boşaltılmış olup, ekiplerimiz yangının mahalleye sıçramasını önlemek amacıyla sahada çalışmalarını… pic.twitter.com/TayFWHEruR — T.C. Bursa Valiliği (@BursaValiligi) July 26, 2025

Kucağında Köpeğiyle Alevlerden Kaçtı

Yangın nedeniyle boşaltılan İğdir Mahallesi’ndeki Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi de tahliye edildi. HAYTAP gönüllüleri ve belediye ekiplerinin hayvanları tahliye ettiği anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, bir gönüllünün kucağındaki köpeğiyle koşarak araca sığındığı, gözyaşları içinde nefes nefese arkadaşlarıyla konuştuğu görüldü. Diğer gönüllüler de kurtardıkları köpeklerle birlikte araca bindi. Hayvanları kurtarmaya çalışan gönüllülerin, alevlerden kaçarken yaşadığı panik dikkat çekti.

Bursa Gürsu saat 23:00 itibariyle ...



Yangın barınağa sarmış durumda. Köpeklerin birçoğu tahliye edildi, yabani olan ele gelmeyen hayvanlar salındı, tüm kapılar açık durumda. pic.twitter.com/L3uOANMkWM — Haytap (@HaytapOfficial) July 26, 2025

Mesire Alanındaki Kuşlar da Kurtarıldı

Yangının etkilediği Gürsu’daki mesire alanında bulunan tavus kuşları, muhabbet kuşları, kanaryalar, keklikler, papağanlar, sülünler ve birçok farklı türden kuş da güvenli alanlara taşındı.

Yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor; risk altında olduğunu değerlendirdiğimiz köylerimizden tahliye edilen vatandaşlarımız gibi, yangından etkilenme riski bulunan hayvanlarımızın tahliyesini de sürdürüyoruz.



Gürsu ilçemizde yangının barınağa yaklaşma… pic.twitter.com/Xzl8Vu86uj — Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) July 26, 2025

“Can Dostlarımız Güvende”

Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tahliye çalışmalarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Yangınla mücadele aralıksız sürüyor. Köylerinden tahliye edilen vatandaşlarımız gibi, risk altındaki hayvanlarımızın da güvenli alanlara taşınmasını sağladık. Gürsu’daki barınakta bulunan 200’ün üzerindeki can dostumuz, ilçe belediyeleri ve gönüllülerin desteğiyle güvenli bölgelere nakledildi.”