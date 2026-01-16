Olay, Aksaray’ın Nakkaş Mahallesi 2807 Sokak’ta yaşandı. Topakkaya Şehit Erdal Akbulut İlkokulu Müdürü Okan Çelik, ikamet ettiği binanın yanındaki iki katlı müstakil evin çatısında bir kedinin uzun süredir mahsur kaldığını fark etti. Kedinin kendi imkânlarıyla inemediğini gören Çelik, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla çatıya çıkarak kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Yaklaşık iki gündür çatıda mahsur kaldığı öğrenilen kediye, ekipler tarafından ilk olarak su ve mama verildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Mahalle sakinleri, duyarlılıklarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.