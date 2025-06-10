Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Turan, akran zorbalığının nedenleri ve önlenmesi için ebeveynler, öğretmenler ile okul yönetimlerinin alması gereken önlemler hakkında AA muhabirine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Turan, çocuklar arasında kasıtlı, tekrarlanan ve rahatsız edici davranışların akran zorbalığı olarak tanımlandığını belirtirken, son dönemde bu davranışların daha ağır ve zarar verici boyutlara ulaştığını vurguladı. İletişim kazaları ve yanlış anlaşılan şakaların zorbalıkla karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Turan, çocuklara şaka ile zorbalık arasındaki farkların öğretilmesinin önemine dikkat çekti.

Zorbalık yapan çocukların genellikle evde veya çevresinde şiddet veya zorbalıkla karşılaşan bireyler olduğunu söyleyen Turan, çocukların bu davranışları model alarak kendilerini zorba olarak ifade ettiğini belirtti. Ayrıca zorbalığın temelinde güç dengesizliği bulunduğunu ve zorbalığa maruz kalanların genellikle daha zayıf konumda olduklarını aktardı.

Turan, zorbalıkta izleyici etkisinin kritik rol oynadığını belirterek, izleyicilerin zorbalığı onaylamadıklarını gösterdiklerinde zorbanın geri çekildiğini söyledi. Zorbalık yapan çocukların geçmişte mağdur olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve ebeveynlerin bu durumu anlaması gerektiğini ifade eden Turan, ailelerin iletişim tarzlarını gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

Akran zorbalığının ilk belirtilerinin akademik başarı düşüşü, çekingenlik ve okulla ilgili olumsuz tutumlar şeklinde ortaya çıktığını belirten Turan, çocukların zorbalık yaşadıklarını gurur ve korku nedeniyle gizleyebileceğine dikkat çekti. Ergenlik döneminde çocukların gruplara katılma ihtiyacının zorbalığı sessizce kabullenmelerine yol açtığını söyledi.

Sosyal medyada zorbalık içeriklerinin paylaşılmasının da artan saldırganlık kültürünün bir yansıması olduğunu belirten Turan, okulların zorbalığa karşı koruyucu ortamlar oluşturmasının gerekliliğine işaret etti. Ayrıca zorbalık yapanlara destek veren izleyicilerin, bu davranışların devamını teşvik ettiğini söyledi.

Turan, zorbalıkla mücadelede izleyicilerin tepkili olması gerektiğini, zorbalığın onaylanmaması ve bu davranışlara karşı durulmasının zorbalığı engelleyeceğini vurguladı. Zorbalık davranışlarının aşamalı olarak geliştiğini ve izleyici onayının artmasıyla güçlendiğini belirten Turan, çocukların zorbalığa karşı bilinçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.