Antalya Akra Caz Festivali, bu yıl 8'inci kez dünya sahnesinden önemli müzisyenleri müzikseverle buluşturuyor. 14-31 Mayıs tarihleri arasında Akra Antalya'nın açık hava sahnesinde düzenlenen festival, Akdeniz ve Bey Dağları'nın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşiyor.

Festival, çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğini cazın zengin dokusuyla harmanlayan performanslara ev sahipliği yapıyor. Festivalin açılışını, 17 albümü ve Grammy adaylığıyla dikkat çeken Lübnan asıllı Fransız trompetçi Ibrahim Maalouf, yaptı. 16 Mayıs'ta 'Akra Genç Caz' konserinde Alân, Blue Kiss Collective ve Emre Berk Trio performans sergiledi. Grammy ödüllü vokalist ve multi-enstrümantalist Richard Bona ise 17 Mayıs'ta müzikseverle buluştu.

MÜZİKSEVERDEN FESTİVALE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Her yıl festivale katıldığını belirten Uğur Candan, “Antalyamız için çok önemli bir festival. Bizler Candan ailesi olarak 8 yıldır Akra Caz Festivali'ne katılıyoruz ve tüm konserlerde bulunduk. Çok önemli sanatçılar geliyor. Her yıl heyecanla bekliyoruz. Bizim için vazgeçilmez oldu. Bulunduğumuz yer dünyanın hiçbir yerinde yok. Sahneye çıkan sanatçılar da bunu söylüyor. Umarım yıllarca katılabiliriz" dedi.

Festivalin Antalya için önemli bir değer olduğunu, Richard Bona'yı dinlemekten keyif aldığını söyleyen Şeyma Candan ise “Şehirde caz var. Yaşamın içinde sevgiyle, müzikle ve dostlarla birlikte olmak çok keyifli. Antalya'nın manzarası çok özeldir. Festivalin yapıldığı alan ve manzarası da tüm bu atmosferi anlatıyor. Şu ortamda bile mutlu olmak için sebeplerimiz var" diye konuştu.

'BU TÜR FESTİVALLER O ŞEHRİN SOSYAL, KÜLTÜREL YAŞANTISINI ARTIRIYOR'

8 yıldır tüm seyahatlerini dahi festivale göre ayarladığını kaydeden Selma Doğan, “Caz festivali çok güzel. 1 yıl boyunca festivali bekliyoruz. Seyahatlerimizi ve programlarımızı ona göre ayarlıyoruz. Her akşam çok güzel anılarla ayrılıyoruz. Atmosfer ve program çok güzel. Bu tür festivaller o şehrin sosyal, kültürel yaşantısını artırıyor. Caz müzik ruhumu dinlendiriyor. Fazıl Say bir efsanedir. Ülkemizin onuru ve gururu. Ellerinin sihirli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sanatçıları hayranlıkla izlediğini belirten Azize Baturay ise her yıl katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.