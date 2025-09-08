Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Çaydüzü İlkokulu'nda 1'inci sınıfa başlayan ve ağlayan Alp Acar'ı (7) okulun ilk gününde teselli etti.

Bartın'da, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili için Çaydüzü İlkokulu'nda tören yapıldı. Okul bahçesindeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin halk oyunları gösterisinin ardından Vali Nurtaç Arslan, 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı. Bu sırada 1-B sınıfı öğrencisi Alp Acar ağlamaya başlayınca, Vali Arslan yanına giderek teselli etti. Bir süre Vali Arslan'ın kucağında ağlayan öğrenci daha sonra sakinleşti.

Törende ayrıca Bartın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dağıtıldı, sınıflarda eğitici videolar izlendi.