Adana'nın Seyhan ilçesi Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Aldanma, sokakta henüz bilinmeyen nedenle Ö.A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Ö.A., belinden çıkardığı tabancayla Aldanma'ya ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Aldanma, yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Aldanma'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muhabir: Şevval Ateş