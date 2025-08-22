Adana Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İran'dan gelen yabancı uyruklu K.D.'nin (39) kullandığı 96 AG 773 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaya, asfalt zemine düştü. K.D., TIR'ı emniyet şeridine park edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde üzerinden kimlik çıkmayan yayanın, hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından yayanın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. TIR şoförü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da korkutan kaza
Adana'da TIR, otoyoldan yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaya hayatını kaybetti, TIR şoförü gözaltına alındı.
Muhabir: Haber Merkezi
Yorumlar
Trend Haberler
Rabia Naz’ın Babası Şaban Vatan Tahliye Edildi
“Memur ve Emekliler TÜİK Enflasyonuna Bile Yenik Düştü”
Rapçi BLOK3 Hakkında Darp ve Yağma Soruşturması
Kazalı Ferrari’nin Yeni Sahibi Bakırköysporlu Forvet oldu
Gölbaşı'nda inşaat alanında yangın çıktı!
Sanex Reklamı Irksal Stereotip Gerekçesiyle Yasaklandı