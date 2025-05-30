Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 00.18'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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Sarsıntı, çevre yerleşim yerlerinde de hafif şekilde hissedildi.

Muhabir: Haber Merkezi