Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 00.18'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Sarsıntı, çevre yerleşim yerlerinde de hafif şekilde hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 29, 2025
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) https://t.co/UAUsvb2h9O
30.05.2025, 00:18:45 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Muhabir: Haber Merkezi