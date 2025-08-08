Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu, gıda israfını önlemek amacıyla açık büfe ve serpme kahvaltı uygulamalarına yönelik inceleme başlattı. Özellikle otel, restoran ve kafelerde yaygın olan bu hizmetlerin, ihtiyaçtan fazla yiyecek hazırlanmasına ve büyük miktarda gıdanın çöpe gitmesine yol açtığı belirtiliyor.

Kurulun başlattığı çalışmada, işletmelerdeki israf oranları, porsiyonlama yöntemleri ve tüketici alışkanlıkları değerlendirilecek. Elde edilecek verilerin ardından açık büfe ve serpme kahvaltı sistemlerinde düzenleme yapılması gündeme gelebilecek.

Yetkililer, hem işletmelerin maliyetlerini azaltmak hem de gıda kaynaklarının verimli kullanılması için bu adımın önemli olduğunu vurguluyor. Ayrıca olası yeni düzenlemelerde, israfın önlenmesine yönelik bilinçlendirme kampanyaları ve porsiyon sınırlaması gibi uygulamalar da yer alabileceği ifade ediliyor.