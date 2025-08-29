Tasarım mühendisliği mezunu Abubakar'ın kendi imkanlarıyla geliştirdiği 'HHO (oksi-hidrojen) jeneratörü' benzeri cihaz, suyu gaz haline dönüştürerek araçların suyla çalışmasına imkan tanıyor. Aracın motoruna takılan cihaz, suyu elektroliz yöntemiyle HHO gazına dönüştürüyor. Bu sayede araç ya tamamen hidrojenle çalışabiliyor ya da yakıtla birlikte kullanılarak daha düşük maliyet, daha uzun motor ömrü ve daha az emisyon sağlıyor.

Abubakar'ın araçlar için geliştirdiği cihaz, hem benzinli hem de dizel araçlarla uyumlu çalışabiliyor.

Motor performansını artıran sistem, emisyonu düşürüyor ve motorun ömrünü uzatıyor.

Çocukluk hayali teknolojiye dönüştü

Kaduna eyaletinde kendi atölyesinde çalışmalarını sürdüren Abubakar, geliştirdiği cihaza ve hayallerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Abubakar, çocukluk yıllarından itibaren bir şeyler geliştirmeye ilgi duyduğunu ve çocukluk hayalinin teknolojiye dönüştüğünü belirtti.

Kodlama ve programlama eğitimi alan ancak makine mühendisliği alanında kendini yetiştirdiğini anlatan Abubakar, bugüne kadar plastik işleme makinesi de dahil çeşitli makineler tasarladığını söyledi.

Çok kez başarısız olsa da pes etmedi

Abubakar, yaptığı çalışmalarda Nijerya'da artan akaryakıt fiyatları ve çevre kirliliğine karşı çözüm arayışında olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 8 ay süren araştırma ve deneme sürecinin ardından araçlar için suyun elektrolizi prensibine dayalı, HHO jeneratörü benzeri özel bir tasarım geliştirdiğini söyleyen Abubakar, şunları kaydetti:

'Bu cihaz, suyu hidrojen ve oksijen gazına dönüştürerek motorlarda yanma işlemi için kullanılmasını sağlıyor. Böylece araçlar ya tamamen suyla çalışabiliyor ya da mevcut yakıtla birlikte daha verimli hale gelebiliyor.'

Abubakar, cihazın geliştirme sürecinde birçok kez başarısız olduğunu ancak pes etmediğini anlattı.

Geliştirdiği cihazda tamamen yerli malzeme kullandığını aktaran Abubakar, 'Bu süreçte en büyük zorluk güvenlik oldu. Gazla çalışırken çok dikkatli olmanız gerekiyor ama elimde profesyonel güvenlik ekipmanları yoktu. Buna rağmen çalışmaları sürdürdüm.' diye konuştu.

Abubakar, bir dolumla 1500 kilometreye kadar yol alınabileceğini kaydederek, bu buluşun maliyet bilincine sahip sürücüler için önemli bir alternatif sunduğunu dile getirdi.

'Hayalim, her yerde suyla çalışan arabalar görmek'

Nijerya'da zaman zaman doğal gaz ve kömür fiyatlarının yükseldiğine işaret eden Abubakar, ilk tasarımlarında kullanılmış motor yağıyla çalışan ocaklar geliştirdiğini, mahalle sakinlerinin bu ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Abubakar, ancak akaryakıt fiyatlarının artmasıyla HHO jeneratörü üzerine yoğunlaştığını söyleyerek, 'Bugün akaryakıt çok pahalı. Ben aracımı suyla çalıştırıyorum ve yakıt için para harcamıyorum. Hayalim, ileride ülkenin her yerinde suyla çalışan arabalar görmek.' dedi.

Nijerya işlenmiş yakıtı ithal ediyor

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Nijerya, zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasına rağmen ülkede akaryakıt fiyatları halk için ciddi bir sorun yaratıyor.

Petrol ürünlerinin işlenmesi için yeterli rafineri kapasitesinin olmaması nedeniyle Nijerya, büyük miktarda işlenmiş yakıtı ithal ediyor.

Bu durum hem maliyetleri yükseltiyor hem de özellikle ulaşım sektöründe halkın yükünü artırıyor.

Afrika genelinde artan enerji maliyetleri ve çevre sorunları ise yenilikçi çözümleri daha da değerli kılıyor.