FIFA tarafından turnuvada görev yapması için seçilen Artan’ın, 6 Haziran’da İstanbul Havalimanı’ndan aktarmalı olarak Türk Hava Yolları seferiyle Miami’ye gittiği belirtildi.

Miami Havalimanı’na iniş yapan Artan’a, ABD’ye giriş izni verilmeyeceği bildirildi. Bunun üzerine Somalili hakemin yeniden Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye’ye dönüş yaptığı öğrenildi.

FIFA tarafından görevlendirilen hakemin, ABD’nin Somali vatandaşlarına yönelik giriş kısıtlamaları nedeniyle ülkeye alınmadığı iddia edildi.

Artan’ın bugün saat 16.00 sularında Miami–İstanbul seferini yapan uçakla İstanbul Havalimanı’na ulaştığı belirtildi. Hakemin yarın Somali’ye dönmesinin beklendiği öğrenildi.