Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait Bahçelievler'de bulunan ve Ankara'nın en eski tesisi olan BELPA buz pisti bu akşam saatlerinde sular altında kaldı. Başkentte etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, belediyeye ait tesisin ilk yağmur da sular altında kalması tepkilere neden oldu.

ELEKTRİK KAÇAĞI MI VAR?

Edinilen bilgilere göre, yağmurun etkisiyle buz pisti ve kantin sularla doldu. O esnada pistte bulunan sporcular, buzda kayarken çatının farklı noktalarından suyun akmaya başladığını fark etti. Durumun daha da kötüleşmesi ve tesiste elektrik kaçağının olduğunun anlaşılması üzerine yetkililer elektriği keserek, içerideki tüm kişileri güvenli bir şekilde tahliye etti.

ALT YAPI VE BAKIM ÇALIŞMALARI YETERSİZ Mİ?

Öte yandan geçtiğimiz aylarda BELPA buz pisti bakım ve onarım çalışmalarına girmişti, yapılan bu çalışmalar sonrası pist ilk yağmurda sular altında kaldı. Pistin sular altında kalması vatandaşın tepkisine neden oldu. Tesisin altyapısının güçlendirilmediği ve bakım çalışmalarının yetersiz olduğu eleştirileri gündeme geldi.

SPORCULARA YETERLİ SEANS YOK!

Buz pistine gelen bir diğer eleştiri ise, sporcuların seans saatlerinin az olması ve halk seanslarının daha fazla olmasıyla ilgili. Birçok sporcu, seans saatlerinin yetersiz olduğundan şikayetçi olurken, halk seanslarının fazla olması, profesyonel sporcuların antrenman yapma süresini kısıtlıyor.