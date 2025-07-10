Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Sincan’da inşa ettiği ve tamamlanmak üzere olan 3.000 kedilik barınak projesi, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada bir hayvansever tarafından yapılan paylaşımda, bu büyüklükte bir barınağın gerçek bir ihtiyaçtan doğmadığı, aksine “şov amaçlı” bir proje olduğu ifade edildi.

“Ankara'nın her yerinden sayısız kedi oraya gidiyor. Amaç bakım değil, toplama.”

Barınakta barınan kediler arasında çok sayıda ölüm yaşandığı, hatta geçmişte her gün 10-20 kedinin öldürüldüğü iddiaları da paylaşımda yer aldı. Hayvansever, geçmişte Sincan Barınağı’nda çalışan bir hekimin bu nedenle işine son verildiğini hatırlattı.

“Kediler toplu yaşama uygun değil”

Uzmanlar ve hayvan hakları savunucuları, kedilerin kalabalık ortamlarda kolayca strese girdiğini, bu durumun bağışıklıklarını zayıflatarak hastalıkların yayılmasına neden olabileceğini sıkça vurguluyor. Paylaşımda da bu noktaya dikkat çekilerek, 3.000 kedinin bir arada yaşamasının sağlık açısından büyük risk taşıdığı ifade edildi.

“Engelli hayvanlar nerede?”

Aynı paylaşımda, belediyenin yıllardır böyle bir ihtiyaç olduğunu savunmasına rağmen, engelli ya da özel bakıma muhtaç kedilerin varlığının bugüne kadar görünür olmaması sorgulandı. Eğer gerçekten bu hayvanlara iyi bakılıyorsa, bunun ABB tarafından kamuoyuna açık şekilde belgelenmesi gerektiği belirtildi.

Belediyeden açıklama bekleniyor!

Hayvanseverler, kamu kaynaklarıyla yapılan bu tarz projelerin denetlenmesi ve şeffaflıkla yürütülmesi gerektiğini vurgularken, ABB’den de barınakta yaşanan iddialara dair bir açıklama bekleniyor.