Sincan Park, konserler, memleket günleri, yöresel lezzet stantları ve birbirinden renkli etkinliklerle yazın en keyifli adresi olmaya devam ediyor. “Memleket Günleri”nin ilk konuğu ise Ankara oldu.

Ankaralılar Derneği tarafından kurulan stantlarda başkentin kendine has tatları ve kültürel zenginlikleri gün boyu ziyaretçilerle buluştu. Seğmen gösterileri ve Ankara havaları ise festivale ayrı bir heyecan kattı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da alanı gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Etkinliğin önemine değinen Başkan Ercan, “Bu güzel organizasyon, kültür ve geleneklerimizi yaşatmamıza, gelecek nesillere aktarmamıza, birlik ve beraberlik duygumuzu pekiştirmemize vesile oldu. Tüm hemşehrilerimizi Sincan Park’taki festival alanına bekliyoruz.” dedi.

Yaz Festivali, Yozgat, Çankırı, Ağrı, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Tokat ve Gümüşhane günleriyle 24 Ağustos’a kadar sürecek.