Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) okulların kapanmasına az bir zaman kala, çocukların yaz tatillerini verimli geçirmesi adına Aile Yaşam Merkezi, Gençlik Merkezi ve Çocuk Kulüplerindeki kurslardan ücretsiz yararlanabilecek. Yaz tatilinde kurs ve etkinliklerden yararlanmak isteyen çocuklar, 21-25 Haziran tarihleri arasında Aile Yaşam Merkezlerinden kayıt yaptırabilirler.

Verilecek kurslar ücretsiz olacak olup, kursta çocuklar hem eğlenirken hem öğrenecek.

"Yaz Kursları Başlıyor"

ABB'nin resmi hesabından yapılan duyuru şu şekilde: "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, yaz tatilini verimli, eğlenceli ve öğretici bir şekilde değerlendirmek isteyen tüm çocuklarımızı Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kulüplerimizde düzenlenecek yaz kurslarımıza bekliyoruz! Başvuru Tarihleri: 21 – 25 Haziran Kayıt Yeri: İlgili birimlerde yüz yüze yapılacaktır. Kurslar ÜCRETSİZDİR. Detaylı bilgi için: Kayıt yaptırmak istediğiniz merkezle doğrudan iletişime geçebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.