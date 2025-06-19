ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) tarafından yapılan son ankette, Amerikan halkının İran’a yönelik olası bir hava saldırısına nasıl yaklaştığı araştırıldı. Ankete katılan 1000 kişi arasında yapılan ölçüm, kamuoyunun bu konuda oldukça temkinli olduğunu ortaya koydu.

ABD’lilerin Yüzde 45’i Saldırıya Karşı

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 45’i, ABD’nin İran’a yönelik olası bir hava saldırısına açıkça karşı olduklarını ifade etti. Yüzde 30’luk kesim kararsız olduğunu belirtirken, yalnızca yüzde 25’lik bir oran hava saldırısını desteklediğini söyledi.

Demokratların Büyük Çoğunluğu Karşı, Cumhuriyetçiler İkiye Bölünmüş

Ankete katılan Demokrat seçmenlerin üçte ikisi, İran’a askeri müdahaleye karşı olduğunu bildirdi. Cumhuriyetçiler arasında ise tablo daha farklı: Katılımcıların yüzde 47’si olası saldırıyı desteklerken, yüzde 24’ü karşı olduğunu, yüzde 29’u ise kararsız olduğunu ifade etti.

İsrail-İran Gerilimi Yakından Takip Ediliyor

Ankete katılanların yüzde 70’i, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi. Bu oran, Amerikan kamuoyunun Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından izlediğini gösteriyor.

Savaş Endişesi ve Nükleer Tehdit Algısı Yüksek

Katılımcıların yüzde 43’ü, ABD’nin İran ile geniş çaplı bir savaşa girme ihtimali konusunda endişeli olduğunu dile getirdi. Yüzde 39 ise bu olasılık karşısında çok endişeli olduklarını ifade etti. Anketin çarpıcı bir diğer sonucu ise, halkın yüzde 70’inin İran’ın nükleer programını ABD için ciddi bir tehdit olarak değerlendirmesi oldu.