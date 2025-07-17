Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), çölyak hastaları ve gıda intoleransı olan vatandaşlar için Türkiye’de örnek olabilecek yeni bir sosyal projeye imza attı. Bahçelievler Gökkuşağı Kamu Pazarı içinde açılan “Glütensiz Kafe”, 25 çeşit özel ürünle hizmet vermeye başladı.

Kafede sunulan ürünlerin tamamı glütensiz olarak hazırlanıyor. Başta çölyak hastaları olmak üzere, glutene hassasiyeti olan herkesin gönül rahatlığıyla tüketebileceği kek, kurabiye, ekmek ve atıştırmalıklar özenle seçildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bu projenin hem sağlık sorunları yaşayan bireyler için erişilebilir bir alternatif sunduğu hem de toplumsal farkındalık oluşturduğu vurgulandı.

Kafe sadece çölyak hastalarına değil, glütensiz beslenmeyi tercih eden tüm vatandaşlara açık. Belediye yetkilileri, glütensiz yaşamı yaygınlaştırmak ve bu konuda bilinç oluşturmak istediklerini belirtiyor.

Nerede?

Glütensiz Kafe, Bahçelievler’deki Gökkuşağı Kamu Pazarı’nda hizmet veriyor. Haftanın her günü açık olan kafe, sağlıklı beslenmek isteyen herkesi bekliyor.

📣 BAŞKENTTE ÇÖLYAK HASTALARINA ÖZEL KAFE!



Çölyak hastalarına ve gıda intoleransı olan vatandaşlarımıza özel "Glütensiz Kafe" hizmete açıldı.



🍰 25 çeşit glütensiz ürün

✅️ Güvenli, sağlıklı ve lezzetli seçenekler

➡️ Herkese açık, herkese uygun



Başkentte glütensiz yaşam artık… pic.twitter.com/oEokm4KLZP — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) July 17, 2025