Etimesgutta 23 Nisan'da Aleyna Tilki coşkusu! Etimesgutta 23 Nisan'da Aleyna Tilki coşkusu!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıi'nda Ata Çiftliği BAKAP’ta kutlama gerçekleştirecek. Belediye, Elmadağ ve Gölbaşı’nda parklarında ise  kutlamalarına devam edecek.  Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuk etkinlik aracının; 23 Nisan 2025'te saat 10.30-17.30 arasında Ata Çiftliği  BAKAP'ta, 24 Nisan 2025'te saat 11.00-16.00 arasında İsmet Paşa Parkı'nda, 25 Nisan 2025'te saat 11.00-16.00 arasında Atatürk Sahil Parkı'nda olacağını duyurdu. Çocukları eğlenceye davet ettiğini belirten ABB, "Çocuk etkinlik aracımız ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı Ata Çiftliği BAKAP’ta harika bir eğlenceyle kutluyoruz! Bayram coşkusu Ata Çiftliği BAKAP'ta zirveye çıkarken, Elmadağ ve Gölbaşı’nda parklarımızda neşeyle kutlamalarımıza devam edeceğiz.   Etkinlik Programı:  23 Nisan 2025  Ata Çiftliği / BAKAP - Gölbaşı  10.30-17.30,  24 Nisan 2025  İsmet Paşa Parkı - Elmadağ,  11.00-16.00  25 Nisan 2025  Atatürk Sahil Parkı - Gölbaşı  11.00-16.00. Haydi Başkent, hep birlikte bayram neşesini doyasıya yaşayalım! Çocuklar bu eğlence kaçmaz!" diye vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi