Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıi'nda Ata Çiftliği BAKAP’ta kutlama gerçekleştirecek. Belediye, Elmadağ ve Gölbaşı’nda parklarında ise kutlamalarına devam edecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuk etkinlik aracının; 23 Nisan 2025'te saat 10.30-17.30 arasında Ata Çiftliği BAKAP'ta, 24 Nisan 2025'te saat 11.00-16.00 arasında İsmet Paşa Parkı'nda, 25 Nisan 2025'te saat 11.00-16.00 arasında Atatürk Sahil Parkı'nda olacağını duyurdu. Çocukları eğlenceye davet ettiğini belirten ABB, "Çocuk etkinlik aracımız ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı Ata Çiftliği BAKAP’ta harika bir eğlenceyle kutluyoruz! Bayram coşkusu Ata Çiftliği BAKAP'ta zirveye çıkarken, Elmadağ ve Gölbaşı’nda parklarımızda neşeyle kutlamalarımıza devam edeceğiz. Etkinlik Programı: 23 Nisan 2025 Ata Çiftliği / BAKAP - Gölbaşı 10.30-17.30, 24 Nisan 2025 İsmet Paşa Parkı - Elmadağ, 11.00-16.00 25 Nisan 2025 Atatürk Sahil Parkı - Gölbaşı 11.00-16.00. Haydi Başkent, hep birlikte bayram neşesini doyasıya yaşayalım! Çocuklar bu eğlence kaçmaz!" diye vurguladı.

🇹🇷 Çocuk etkinlik aracımız ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı Ata Çiftliği BAKAP’ta harika bir eğlenceyle kutluyoruz! Bayram coşkusu Ata Çiftliği BAKAP'ta zirveye çıkarken, Elmadağ ve Gölbaşı’nda parklarımızda neşeyle kutlamalarımıza devam edeceğiz. 🚐🎈



🎉… pic.twitter.com/3uTVf9xDrN — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) April 21, 2025