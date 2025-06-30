Ankara'da bulunan Esenboğa Havaalanı'nda A Jet adlı uçuş firması yolcularını mağdur etmeye devam ediyor.

Ankara-Gazipaşa 00:15 uçuşunun gerçekleşmesine 40 dakika kala, firma yolculuğu iptal ettiğini duyurdu. herhangi bir sebep belirtmeden uçuşu iptal ettiğini bildiren firma, yolcularının sorularını da yanıtsız bıraktı.

Verilen uçuş iptali haberinin ardından bekleyen onlarca yolcu, isyan ederek sorularına cevap aradı.

Belirtilen firma daha önce birçok sıkandalla da gündeme gelmişti.