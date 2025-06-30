Ankara'da bulunan Esenboğa Havaalanı'nda A Jet adlı uçuş firması yolcularını mağdur etmeye devam ediyor.

Ankara-Gazipaşa 00:15 uçuşunun gerçekleşmesine 40 dakika kala, firma yolculuğu iptal ettiğini duyurdu. herhangi bir sebep belirtmeden uçuşu iptal ettiğini bildiren firma, yolcularının sorularını da yanıtsız bıraktı.

Whatsapp Image 2025 06 29 At 23.57.51

Verilen uçuş iptali haberinin ardından bekleyen onlarca yolcu, isyan ederek sorularına cevap aradı.

Power Broadcast’tan Afetler İçin Mobil Uydu İletişimi
Power Broadcast’tan Afetler İçin Mobil Uydu İletişimi
İçeriği Görüntüle

Belirtilen firma daha önce birçok sıkandalla da gündeme gelmişti.

Muhabir: Zehra Önen