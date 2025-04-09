Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada,

"“7 Milyon 150 bin adet uyuşturucu hap,

2 Ton 680 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde ve

10 kg (yaklaşık 1 ton bonzai yapılabilecek) ham madde ele geçirildi”

İstanbul’da 2 ayrı Uyuşturucu İmalathanesine ve Diyarbakır’da elebaşılığını M.Z.U.’nun yaptığı Uyuşturucu Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonumuzda;

7 Milyon 150 Bin adet Uyuşturucu Hap,

2 Ton 680 Kg Uyuşturucu Hap yapımında kullanılan Kimyasal Madde,

10 kg (yaklaşık 1 ton Bonzai yapılabilecek) ham madde ele geçirildi

Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu uyuşturucu madde imalatçısı 16 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 2 ayrı uyuşturucu imalathanesi olmak üzere, Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, ve Kartal ilçelerinde; Diyarbakır’da M.Z.U.’nun elebaşılığını yaptığı Uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik toplamda: 4 ayrı araca ve 12 ayrı adrese yapılan operasyonlarda;

7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap,

2 ton 680 kg uyuşturucu hap üretiminde kullanılan kimyasal madde,

10 kg (yaklaşık 1 ton Bonzai yapılabilecek) hammadde,

1 milyon adet boş uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler; “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." ifadelerine yer verdi.

“7 Milyon 150 bin adet uyuşturucu hap,

2 Ton 680 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde ve

10 kg (yaklaşık 1 ton bonzai yapılabilecek) ham madde ele geçirildi❗️”



İstanbul’da 2 ayrı Uyuşturucu İmalathanesine ve Diyarbakır’da elebaşılığını M.Z.U.’nun yaptığı… pic.twitter.com/Nk269iB0Cq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 9, 2025