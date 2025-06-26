Halihazırda yürürlükte olan düzenlemeye göre:

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan kişiler , otomobil, motosiklet ve arazi taşıtlarını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe pazarlayamaz veya satamaz.

İkinci el taşıtlar, üretici ya da distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilanla satılamaz.

146 Milyon TL Ceza Kesildi

Bakanlık açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“6 ay - 6 bin km kuralına uymayan yetkili bayiler ve galerilere yaklaşık 53 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket eden kişi ve işletmelere ise 93 milyon TL olmak üzere toplam 146 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.”

Bu önlemlerin, fiyat artışlarının önlenmesinde, stokçulukla mücadelede ve tüketici mağduriyetinin azaltılmasında etkili olduğu belirtildi.

Uygulama Genişletiliyor

Düzenlemenin sadece yetki belgesi sahiplerini değil, bir takvim yılı içinde 3 veya daha fazla ikinci el araç satan tüm gerçek ve tüzel kişileri de kapsayacağı açıklandı. Ayrıca noterliklerin bu satışları engellemeye devam edeceği, denetimlerin süreceği vurgulandı.

Bakanlıktan Ek Önlem Sinyali

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

“Otomotiv sektöründe fiyat istikrarını sağlamak, tüketici haklarını korumak ve adil bir piyasa yapısını güçlendirmek amacıyla mevcut düzenlemeler titizlikle uygulanacak; gerektiğinde ilave tedbirler de hayata geçirilecektir.”