Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sarsıntının Marmaris Fay Zonu’na komşu karasal fayları tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz’de saat 02.17’de meydana gelen deprem, Marmaris'in 10,43 kilometre açığında ve 67,91 kilometre derinlikte kaydedildi.

DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sözbilir, depremin “Pliny-Strabo” yapısının batı sınırında yer alan Marmaris Fay Zonu üzerinde oluştuğunu belirtti. Bu tür denizaltı faylarının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğunun tahmin edildiğini vurgulayan Sözbilir, şu ifadeleri kullandı:

“Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırında bulunan bu fay hattı, ciddi sismik tehlike oluşturuyor. Bu nedenle denizaltı faylarının da, Türkiye Diri Fay Veri Tabanı’na dahil edilerek güncellenmesi büyük önem taşıyor. Böylece hem can hem de mal kaybı riskleri daha doğru analiz edilebilir.”

Uzmanlar, Akdeniz’deki denizaltı faylarının incelenmesinin, olası büyük depremlere karşı erken önlem alınmasında kritik rol oynadığını vurguluyor.