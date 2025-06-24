FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik İstanbul ve İzmir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, 41 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 158 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmalarda, örgütün TSK içerisine sızan üyelerinin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 43 ilde düzenlenen operasyonlarda 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 158’i yakalanarak gözaltına alındı.

Ankesörlü Hat Analizleriyle Tespit Edildiler

Soruşturmalarda, FETÖ’nün örgütsel iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü hatlara yönelik analizler temel alındı. Milli Savunma Bakanlığı, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan teknik çalışmalar sonucu şüphelilerin, örgüt içindeki sivil sorumlularla bağlantılı oldukları belirlendi.

Şüphelilerin Tamamı Askeri Personel

Tespit edilen şüphelilerden:

115’i Kara Kuvvetleri Komutanlığı ,

31’i Jandarma Genel Komutanlığı ,

17’si Hava Kuvvetleri Komutanlığı ,

13’ü ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli.

Yakalananlar arasında albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, teğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde çok sayıda muvazzaf asker bulunuyor. Ayrıca 2’si kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere, 174’ü aktif görevdeki personel olarak tespit edildi.

Operasyonlar Sabah Saatlerinde Başladı

İstanbul Emniyeti ve İzmir Jandarma TEM ekipleri, sabah saat 06.00’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 176 şüpheliden 158’i yakalandı. Kalan 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.