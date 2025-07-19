Bursa’nın İnegöl ilçesinde buzdolabında bulduğu ağrı kesici ilaçları şeker zannederek yutan 2 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sularında Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Akif Karşı Sokak’ta meydana geldi. Evde dolaşan 2 yaşındaki Muhammet Ç., mutfakta buzdolabında bulunan ağrı kesici ilaçları şeker zannetti ve yuttu.

Bir süre sonra fenalaşan çocuk, ailesi tarafından özel araç ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, ambulans ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.