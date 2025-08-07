Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlanmanın önlenmesine yönelik mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Ekipler, Niğde ve Nevşehir'de eş zamanlı yaptıkları operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 201 fişek ele geçirildi

Operasyonda yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan zanlı ise cezaevine teslim edildi.