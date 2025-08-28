Adana Sarıçam Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi, ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle gönüllü olarak ülkelerine dönüşü sürüyor. Kentte işlemleri tamamlanan 160 Suriyeli, 4 otobüs ve eşyalarının bulunduğu 2 TIR ile ülkelerine dönmek için hazırlıklarını tamamladı. Koordinasyon Merkezi’nde kalıp yaşamını burada devam ettirecek olanlar, yolcu ettikleri aileleri ve arkadaşlarının ardından gözyaşları döktü. Otobüs hareket etmeden önce araçlardaki çocuklara oyuncaklar verilerek, ülkelerine uğurlandı.

12 yıldır Türkiye’de yaşayan Husam Alcesim, “Döneceğiz artık, yeter. Çok üzgünüm, Türkiye’den çıkıyorum. Bir yandan da seviniyorum; iki duyguyu yaşıyorum. Türkiye inanılmaz güzel geçti, bir eksiklik yok, bir sıkıntı yaşamadık. Sizler de bizim ülkemize gelebilirsiniz, misafir olabilirsiniz; başım gözüm üstüne” dedi.

‘SURİYE’DE DOKTOR OLMAK İSTİYORUM’

Türkiye’de yaşadığı anılarının çok güzel olduğunu aktaran Melek Kasım ise “14 yıldır Türkiye’deyim, buradaki anılarım çok güzel geçti. Türkiye’yi çok sevdim, arkadaşları çok sevdim. Artık Suriye’ye gitmem gerek. Suriye’yi çok özledim, Türkiye’yi de çok özleyeceğim. Tekrar buraya gelmek istiyorum, burada kalan arkadaşlarımı çok seviyorum. Suriye’de doktor olmak istiyorum” diye konuştu.

‘TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM’

Savaştan kaçıp Türkiye’ye geldiğini söyleyen Abdulnasır Elahra, "Ben bugün Suriye’ye gideceğim. 9 sene önce savaştan buraya geldim. Türkiye’den çok memnun oldum, Türkiye benim ikinci vatanım. Devlete çok teşekkür ederim, bana çok iyi baktı. Memleketimi çok özledim. Çocuklarım Suriye’yi hiç görmedi. Savaş bitti artık. Durumumuz orada yerine gelirse, tekrardan burayı ziyaret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, son 1 ayda Adana Sarıçam Gönüllü Koordinasyon Merkezi'nde kalan 5 bin 604 Suriyelinin ülkesine döndüğü bildirildi.