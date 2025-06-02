Olay saat 18:00 sıralarında Türkali Mahallesi’nde yaşandı. Sokak üzerindeki yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen ağaç, kökünden koptu, park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşılırken meydana gelen olayda ağacın üzerine devrildiği araçlar kullanılamaz hale geldi.

"Ağacın altında gözüken 3 araç var"

Aracı hasar gören Ömer Bakacak, "Aracım park halindeydi. Dün akşam bırakmıştık. Altı çürümüş ağacın boşalmış. Ağacın tarihinin 150 yıllık diyorlar. Zamanında bu binada da oturdum baya eski bir ağaç. Ağacın altında gözüken 3 araç var" diye konuştu.. (DHA)