15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki şehitlikte anma töreni düzenledi. Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, AK Parti Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim okunup, şehitler için dua edilmesinin ardından Vali Şahin ve katılımcılar şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı. 15 Temmuz 2016’da geçici görevle Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan ve darbe girişimi sırasında girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın annesi Meliha Meltem Kılınç ve babası emekli polis memuru Zeki Kılınç da şehit oğullarının kabri başındaydı. (DHA)