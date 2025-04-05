Türkiye'nin Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Zonguldak, sıcak hava teslim oldum. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise sahile akın etti.

Şarkılar söylendi, çaylar içildi!

Zonguldak'ta günlerdir etkili olan yağmur ve sis, yerini güneşe bıraktı. Kent merkezinde hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçülürken, sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti. Liman yürüyüş yolunda ve kafelerde bayram tatili olmasının da etkisiyle yoğunluk yaşandı. Deniz kenarında oturanlar, çay içerek sohbet etti. Bazıları da bir sokak müzisyeninin çaldığı şarkılara eşlik ederek eğlendi.