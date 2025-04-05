Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasına yönelik önemli bir fiyat düzenlemesine daha imza attı. Kurum, hem gün öncesi piyasasında hem de dengeleme güç piyasasında uygulanacak megavatsaat (MWh) başına azami fiyat limitini 3.000 liradan 3.400 liraya yükseltti. Yeni fiyat limiti uygulaması, 5 Nisan 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

EPDK tarafından hazırlanan ve “Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” başlığını taşıyan düzenleme, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, elektrik piyasasında işlem gören fiyatların belirli bir aralıkta kalması hedefleniyor. Buna göre, EPDK tarafından aksi yönde yeni bir karar alınıncaya dek, gün öncesi piyasasında ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına uygulanacak fiyat limitleri şu şekilde olacak: asgari fiyat limiti "0" lira, azami fiyat limiti ise 3.400 lira.

Bu düzenleme öncesinde söz konusu piyasalarda megavatsaat başına asgari fiyat sınırı yine "0" lira olarak uygulanırken, azami fiyat limiti ise 3.000 lira düzeyindeydi. Böylece azami fiyat sınırında 400 liralık bir artış yapılmış oldu.

Yapılan değişiklik, enerji piyasasında fiyat dalgalanmalarının kontrol altına alınması, arz-talep dengesinin korunması ve piyasa oyuncularının daha istikrarlı koşullarda faaliyet gösterebilmesini amaçlıyor. Aynı zamanda bu adım, elektrik üreticilerinin ve tedarikçilerin öngörülebilirliklerini artırarak piyasadaki güven ortamını pekiştirmeyi hedefliyor.

Söz konusu karar, 5 Nisan 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girerek uygulamaya konulacak. EPDK, fiyat limitlerinin gerektiğinde yeniden değerlendirileceğini ve piyasa koşullarına göre güncellenebileceğini de belirtiyor.