İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi daha sonrasında ise gözaltına alınıp yolsuzluk soruşturmasından tutuklanması Türkiye'nin siyasi gündemine oturdu. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, hem kendi demokratik haklarını savunmak hem de İmamoğlu'na yönelik uygulanan hukuki sürece tepki göstermek amacıyla 15 gündür çeşitli eylemler düzenliyor.

Bayram tatili direnişleri nasıl etkiledi?

Üniversitenin giriş çıkışında hala TOMA ve polisin olması öğrencilerin tepkisine neden olmaya devam ederken, düzenlenen eylemler sırasında bazı öğrenciler polis müdahalesiyle karşılaşarak gözaltına alındı. Araya dokuz günlük bir bayram tatilinin girmesiyle beraber, bazı öğrenciler memleketlerine gitti. Bayram tatili, bazı öğrencilerde eylemlerin duracağı yönünde kafa karışıklığı yarattı. Ancak öğrenci toplulukları, tatil süresince de kampüste aktif olmaya devam etti. Çeşitli öğrenci toplulukları eylem formu düzenleyerek, ne yapılması gerektiği üzerine konuşmalar yaptı. Ayrıca üniversitenin içerisinde "Boykot Şenliği" adı altında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Polis ablukası eylemleri nasıl etkiliyor?

ODTÜ giriş çıkışları hala polis kontrolünde. Bu durum öğrencilerin günlük hayatını zorlaştırmaya devam ederken, tepkilerinin artmasına da neden oluyor. Diğer üniversitelerde 300'den fazla öğrencinin gözaltına alınması ve ODTÜ'de polis ablukasının kalkmaması eylemlerin ana taleplerinden biri olarak gündeme geliyor. Öğrenciler üniversitelilerin taleplerini dile getirmek amacıyla düzenledikleri formlar üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Yapılan açıklamada, "Aktif öğrenci temsil kurulları, seçilmiş rektörler ve dekanlar olmadan, arkadaşlarımızın güvenliği, kampüslerimizin özgürlüğü garanti edilmeden, hukuksuzca ve işkenceyle tutuklanan tüm arkadaşlarımız serbest bırakılmadan taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Öğrenciler sosyal medyayı nasıl kullanıyor?

Öğrenciler duyurular ve güncel bilgileri sosyal medya aracılığı ile yayıyor. Öğrenci toplulukları, X ve Instagram gibi platformlarda sürekli paylaşım yaparak birliği sağlamaya çalışıyor. Son olarak bayram tatili sonrası da öğrenciler eylemlerine devam edeceklerini ifade ediyor.