Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik’in açıklamasına göre, soğuk ve yağışlı hava yarın doğu bölgelerde etkisini sürdürdükten sonra yurdu terk edecek. Salı, çarşamba ve perşembe günleri ise Türkiye genelinde yağışsız ve parçalı az bulutlu bir hava bekleniyor.

Yağışlar Doğu Bölgelerinde Etkili Olacak

Yapılan değerlendirmelerde, yarın Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış görüleceği, salı gününden itibaren ise ülke genelinde yağış beklenmediği ifade edildi.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

Açıklamada Ankara, İstanbul ve İzmir için de sıcaklık tahminlerine yer verildi:

Ankara: Yarın 12°C, salı 16°C, çarşamba 19°C

İstanbul: Yarın 15°C, salı 17°C, çarşamba 16°C

İzmir: Yarın 22°C, salı 24°C, çarşamba 23°C

Uzmanlar, özellikle iç kesimlerde hissedilecek sıcaklık artışına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.