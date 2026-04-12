Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu’nun 15’inci kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki Fethullah Fevzioğlu’nun kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı ve devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Fevzioğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Fevzioğlu’nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.