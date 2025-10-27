Olay, 28 Mart 2012 tarihinde Ereğli ilçesi Yalnızçam köyünde meydana geldi. Bakkal dükkanı işleten İlyas Kasım av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin o dönem jandarmanın yürüttüğü soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı. Jandarma Suç Araştırma Timi, 13 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Yeni tanık beyanlarının ortaya çıkmasıyla soruşturma derinleştirildi. JASAT ekipleri, o dönem köyde yaşayan bazı kişileri sorguladı. Yapılan araştırmalarda, öldürülen İlyas Kasım’ın o dönem Sabahattin A. (51) ve Hüseyin K. (48) ile alacak nedeniyle kavga ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, cinayette kullanılan av tüfeğinin ise Niyazi U. (70) tarafından temin edildiği belirlendi. Ele geçirilen eski bir tüfek parçası incelenmek üzere Adli Tıp’a gönderildi. 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinde suçlamaları reddetti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. (DHA)