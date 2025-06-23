Ayşe Jülide ÖZDEM/ANKARA

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, TBMM’de AKP öncülüğünde kabul edilen ve zeytinlik alanların maden şirketlerine açılmasının önünü açan torba yasaya ilişkin sert tepki gösterdi. Zeytinliklerin, ülkemizin doğal ve kültürel mirasının yanı sıra köylülerin geçim kaynaklarının da hedef alındığını belirten Zeybek, partisi olarak bu talan yasasına karşı kararlı mücadele edeceklerini vurguladı.

Zeybek, yasayla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerinin hızlandırıldığını, ilgili kamu kurumlarının 4 ay içinde görüş bildirmemesi durumunda ruhsatların otomatik verilmiş sayıldığını, kaçak madenciliğe af getirildiğini ve cezaların uygulanmamasının kamu yararından çok şirket çıkarlarını koruduğunu dile getirdi.

“ÖNCE BENİ ÇİĞNEYİN”

Genel Başkan Namık Kemal Zeybek, yasa sonucu yaşanacak olumsuzluklara da dikkat çekerek şunları söyledi:

“Zeytinlikler, yalnızca bir tarım alanı değil, aynı zamanda barışın, emeğin ve Anadolu’nun kadim kültürünün sembolüdür. Bir zeytin ağacının verim vermesi onlarca yıl alır; taşınan ağaçların yaşaması ve eski verimine kavuşması ise bilimsel olarak mümkün değildir. Bu yasa, zeytinliklerin madencilik faaliyetleriyle tahrip edilmesine yol açarak, geri dönüşü olmayan bir ekolojik yıkıma neden olacaktır. Köylünün geçim kaynağı elinden alınmaktadır. Zeytin, yüz binlerce çiftçimizin geçimini sağlamaktadır. Bu yasayla, köylülerimizin toprağı, suyu ve emeği maden şirketlerine peşkeş çekilmekte; köylüler, kendi yurtlarında göçmen haline getirilmektedir. İkizköy’den Nejla Işık’ın isyanı hepimizin isyanıdır: ‘Zeytinlerimizi bu açgözlü şirketlere vermeyeceğiz. Önce beni çiğneyin!’”

Zeybek ayrıca, zeytinliklerin madenciliğe açılmasının biyolojik çeşitliliği zarar vereceğini, toprağın ve su kaynaklarının kirlenmesine yol açacağını vurguladı. Türkiye’nin Paris Anlaşması’na imza atmasına rağmen karbon salımını azaltma taahhüdünden uzaklaşıldığını, kömür madenciliğinin teşvik edildiğini ifade etti.