Abbas SATIR

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edilen ve TBMM Genel Kuruluna gelen zeytincilik tasarısı, üretici örgütlerinden gelen tepkiler üzerine haftaya ertelendi.

Zeytinlik alanları sanayi, enerji ve madencilik yatırımlarına açılmasını öngören yasa tasarısına kamuoyundan da büyük tepki gelmişti.

“TOPRAĞIMIZI SEVİYORUZ”

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’lü yaşayan yurttaşlar, TBMM Dikmen Kapısı önünde bir araya gelerek iktidarı sert bir dille protesto etti. Zeytin üreticisi köylüler, “Topraklarımız, zeytinlerimiz, ormanlarımız, meralarımız, köylerimiz için Ankara’da meclisin önündeyiz. Toprağımızı seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz. Bu ülkeyi seviyoruz! Hayatlarımızın maden şirketlerine peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Tüm köylerimizi, tüm halkımızı bu büyük buluşmaya; ortak mücadeleye çağırıyoruz.” Dediler.

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Meclis’te Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yanı sıra ilgili komisyon başkanı ile bir toplantı gerçekleştiren üretici örgütü temsilcileri, zeytinliklerle ilgili düzenlemelerin torba yasadan çıkarılmasını talep etti. Bunun üzerine zeytinliklerle ilgili hazırlanan ve alt komisyondan geçirilen kanun taslağının oylanması, yeniden değerlendirilmek üzere haftaya ertelendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan ve kısaca Üretim Reform Paketi olarak adlandırılan ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ 1 Haziran’da ilgili alt komisyondan geçirilerek Meclis Genel Kuruluna gönderilmişti.