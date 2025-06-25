İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu partisinin grup toplantısında çeşitli konulara değindi.

Konuşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan DEM Partili bir milletvekilinin konuşmasını sert bir şekilde eleştirdi.

Dervişoğlu “Milletimizi ve şanlı tarihimizi hedef alan bir konuşma yapmış, Türkiye’yi soykırımcılıkla, Talat Paşa’yı da katillikle itham etmiştir. Bilinmesini isterim ki; Türk Milletine “soykırım” iftirasında bulunmak, tarihimize yöneltilmiş düşmanca bir saldırıdır. Bu düşmanca saldırıya geçit vermemek adına mecliste direnç gösteren tüm milletvekillerimizi alınlarından öpüyor, tebrik ediyorum.” dedi.

Meclis genel kurulundaki Zeytinlik alanlarını maden sahasına açılmasını sağlamak için zeytin ağaçlarının başka yerlere taşınacağını belirterek ”Zeytin ağaçlarını taşıyacaklarmış. Nereye taşıyacaksınız? Sarayın bahçesine mi? İmara açtığınız ormanların, koruların ağaçlarını taşıdığınız gibi mi taşıyacaksınız? Anadolu toprağı sizin offshore hesabınızdaki para mıdır da mı taşıyacaksınız!

Torbacı iktidarımız dur durak bilmiyor. Geçtiğimiz hafta komisyondan, Cumhur Koalisyonu kadrolu ve geçici ortaklarının geçirdikleri yeni bir torba kanun teklifi ile; Ak Parti iktidarının semirttiği üç holdingin menfaatlerine yasa yapılmaya çalışılıyor. Kamunun değil, rant kadrosunun yararı için çalışan Cumhur Koalisyonu, Bu kez de tabii ve kültürel mirasımızı talan etmenin yeni yol ve yöntemlerini hazırlamış.

Ola ki; Bakanlıklar izin vermez.” diye konuştu.

“MİLLETİ İRGATA ÇEVİRDİNİZ”

Tek adam rejimi ile milletin ırgata çevrildiğini, devleti şirkete, vatanı pazara çıkardığını söyleyen Dervişoğlu şunları söyledi :

“Şimdi aynı bu beyler ve bu beylerin kirli zihniyeti, sözde sivil anayasa sevdasına düştüler.

Kendileri TBMM dururken 11 kişilik komisyon kurup çalışma yapıyorlar ya, Bakın uymadıkları Anayasa’mızın 169. Maddesi ne diyor; Ormanlar, “DEVLET ELİYLE” korunur, bu alanların Mülkiyeti Devredilmez diyor.

Pek bu beyler ne yapıyor? Bu torba teklifle, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurdukları bir Kurul -Maden alanlarına denk gelen ormanların ücretsiz devrinde, -Altın gibi değerli madenlere yönelik izinlerde yetki veriyorlar.

Ya hu siz Anayasa’yı çiğnemeden iş yapamıyor musunuz? Anayasa’ya uygun kanun çıkaramıyor musunuz? 23 yıldır yönettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle, Tarihiyle, Anayasasıyla, Kurumlarıyla, Kanunlarıyla kavganız ne zaman bitecek?

Nerede hukuki öngörülebilirlik? Nerede devlet aklı? Nerede kamu yararı? Nerede temel hakların korunması? Yalanla ve talanla yarattığınız TEK ADAM rejiminiz ile; Devleti şirkete, vatanı pazara, milleti ırgata çevirdiniz. Doymuyor, durmuyor, İFLAH da olmuyorsunuz.”