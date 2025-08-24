Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı paylaştı

. Zelenskiy paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna'nın bağımsızlık günü arifesinde söylediği bilgece ve samimi sözleri için büyük bir minnettarlık duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Türk-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve aynı zamanda bölgesel ve küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz ve her alanda iş birliğimizi geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.(DHA)