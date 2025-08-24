Anadolu'nun birçok ilinden Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen kadınlar, yöresel kıyafetleriyle etkinliğe renk kattı.

Çarho mevkisinde Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde farklı kültürlerin buluşma noktası oldu.

Selçuklu motifleriyle süslenen, keçeden yapılmış han otağı ile 50 çadır, Selçuklu mimarisiyle inşa edilen mescit, kıraathane ve köprü, okçuluk ve atlı okçuluk alanlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken millet bahçesinde Kırşehir, Sakarya, Gaziantep, Aydın, Konya, Kayseri ve Bursa'dan gelen kadınlar da yöresel ürünlerini tanıttı.

Rengarenk kıyafetleriyle yaşadıkları yörenin kültürünü etkinlik alanına taşıyan kadınlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen katılımcıların isteğini geri çevirmeyen kadınlar, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

- 'Bizler gönüllü kültür elçileriyiz'

Kırşehir'den gelen Esma Öztürk Güneş, AA muhabirine, çok güzel bir atmosferde şanlı zaferin yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Alanda binlerce kişinin tek yürek olduğunu belirten Güneş, şunları kaydetti:

'Bozkırdan ata topraklarına selam getirdik. Burada çok güzel bir atmosfer, renkli bir kültür ve tarih var. Geçmişimizi, kültürümüzü burada anıyoruz ve geleceğe taşıyoruz. Tarihi topraklara gelirken yöresel kıyafetlerimizi, yemeklerimizi, misafirperverliğimizi de buraya taşıdık. Bizler gönüllü kültür elçileriyiz. Üzerimizdeki kıyafetler, babaannelerimizin giydiği güllü kıyafetler. Göz nuruyla sevdaları, barışları ve savaşları işledikleri kıyafetler. Biz bir bütünüz. Beş parmak nasıl bölünmezse biz de asla bölünmeyiz. Her zamankinden daha güçlüyüz. Bir olacağız, iri ve diri olacağız ve hep birlikte ileriye doğru gideceğiz. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, dinimize ve yaşamımıza sahip çıkacağız. İyi ki buradayız.'

- 'Hiç görmediğimiz tarihimizle buluştuk'

Aydın'dan gelen Hatice Beşkirt, 'Renkli kıyafetlerimizle geldik. Burası çok güzel. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar burada. Onlarla tanıştık, buluştuk. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Birlik ve beraberlik içindeyiz. Çok güzel bir ortam var. Hiç görmediğimiz tarihimizle buluştuk. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı herkes burada. Güzel bir karışım oldu, çok hoşuma gitti.' diye konuştu.

Kayseri'den gelen Ayşe Aslan da 'İyi ki gelmişim. Şanlı tarihimizi derinden hissettik. Türkiye'nin bütün kültürleri burada. Biz de kültürümüzle, renklerimizle katıldık. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.' ifadelerini kullandı.